Domenico Messina, direttore tecnico dell'AIA, ha confermato che sta per tornare la possibilità di spiegare ai tifosi le decisioni degli arbitri in ogni giornata di campionato. Nascerà un nuovo strumento attraverso il quale saranno analizzati gli episodi più controversi, in modo da poter chiarire il punto di vista della classe arbitrale.

"Non so se si chiamerà Open VAR o altro, ma la Federazione sta studiando con chi detiene i diritti un sistema che possa portare all'esterno e al pubblico la spiegazione su determinati episodi. Non so se saremo pronti per la sesta di campionato, ma è un progetto in corso", ha detto oggi a Lissone a margine dell'incontro con i giornalisti a cui ha partecipato anche Orsato.