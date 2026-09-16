Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d'inizio del primo match stagionale di Europa League contro il Benfica. Qui le sue considerazioni:

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"Modric out dopo la brutta partita contro la Lazio? E' stata semplicemente una partita, la cosa non ha riguardato solo Modric. Devo fare rotazioni, soprattutto su un giocatore di 40 anni, ma è pronto per giocare magari a gara in corso. Come mai cambi così spesso? Per vincere le partite. Per la mia esperienza è impossibile essere freschi tre volte a settimana. Bisogna fare rotazioni, stiamo cercando di scegliere la miglior formazione per ogni partita.

Ti mancano giocatori che si adattano alla tua idea di gioco? Un po' è vero: allo United e al Milan ho avuto e ho grande pressione, la gente si aspetta che io risolva in fretta tutti i problemi. Questa squadra è abituata a giocare a tre dietro, non ho caratteristiche precise o perfette per me, ma all'inizio è così ovunque. So che ci vorrà tempo e so che la pressione è talmente alta da toglierti tempo, ma preferisco fare questo tipo di lavoro. Se devo fallire, voglio farlo alla grande. Voglio aiutare questo club, non so se avrò il tempo necessario, ma i calciatori mi ascoltano molto in allenamento e questo mi dà la speranza che si possano trovare delle soluzioni”.