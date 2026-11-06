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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Beppe Bergomi ha parlato così del Milan dopo la sconfitta con il Ferencvaros cinque giorni dopo la vittoria nel derby:

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"Penso una cosa: inconsciamente in questo momento il Milan ha scelto, ha scelto il campionato e di giocarlo in una determinata maniera, l'Europa League in un'altra e che deve anche mettere in conto di non arrivare tra le prime 8 ma non vuole perdere terreno in campionato.

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Scelta giusta o sbagliata non lo so, condivisibile non si sa, mi aspettavo una prestazione diversa col Ferencvaros, c'erano Rabiot, Ramos, Cisse. Pavlovic è insostituibile però ha fatto una partita disattenta, controvoglia, ci sono squadre organizzate in Europa League, non hanno il nome però ti possono fare male"