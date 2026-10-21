VIDEO / Chivu: “Sono io il colpevole. Ma perché l’Inter è sempre obbligata a vincere?”

Il Milan perde Goncalo Ramos. L’attaccante portoghese si è fermato nell’allenamento di rifinitura alla vigilia della sfida contro il Bournemouth di Europa League, in programma domani.

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L’infortunio di Goncalo Ramos

Secondo quanto riferisce Sky Sport, Ramos ha accusato un sovraccarico muscolare al polpaccio.

Esami per Goncalo Ramos

Goncalo Ramos resterà a Milanello e si sottoporrà nelle prossime ore ai consueti esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio.

Quando torna Goncalo Ramos

Come rivela Sky Sport, l’attaccante portoghese non sarà convocato per la partita di Europa League di domani contro il Bournemouth. Dopo gli accertamenti si capiranno i tempi del recupero e se Goncalo Ramos è a rischio per il derby Milan-Inter, in programma il 31 ottobre alle 20:45 a San Siro.

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Doppia tegola per il Milan

Il Milan e il suo allenatore Amorim perdono un altro titolare dopo Chukwueze, che nelle prossime ore si sottoporrà a una visita specialistica per risolvere un problema all'anca.