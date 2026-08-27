Skysport

L'urna di Montecarlo ha definito il cammino dell'Inter nella Fase Campionato della UEFA Champions League 2026/2027. L'Inter affronterà in casa Liverpool, Club Brugge, Shakhtar Donetsk e Stoccarda, mentre in trasferta Real Madrid, Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Ecco le parole dell'ex calciatore Lorenzo Minotti a Sky Sport sui nerazzurri in ottica Champions: “Inter estremamente competitiva e tra le favorite per la Champions, per arrivare almeno in semifinale per me. Sono arrivati tutti giocatori abituati a queste competizioni”.