Il punto di vista del noto opinionista a proposito dei nerazzurri e delle altre squadre impegnate in Europa
La mossa strategica dell'Inter per il futuro: cambiano le cose e arriva il nuovo benchmark
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Lorenzo Minotti, opinionista di Sky Sport, ha parlato di quanto stanno facendo le squadre italiane in campo internazionale fino a questo momento. Qui le sue considerazioni:
"In Champions League faceva più scalpore vedere il Napoli nelle prime 24 l'anno scorso. Le nostre sanno che devono passare il turno, poi mi auguro che quelle più forti, mi riferisco all'Inter, possano regalarci altre soddisfazioni. In Europa League e Conference possiamo essere davvero protagonisti".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ultima ora
Viviano: "Inter? Troppi gol presi provando ad andare oltre il calcio di Inzaghi. Quello che non si dice..."
Ultima ora
Trevisani: “L’Inter gioca meglio della Juve dei 9 scudetti. Ma ha una carenza gigante”
Mercato Inter
Mercato, l'Inter sogna in grande: vuole questi due dell'Arsenal, costano 35-40 milioni
Ultima ora
Stankovic ancora MVP: strepitoso anche col Bologna! Ma è ancora dell'Inter? La verità
Mercato Inter
Gazzetta – Inter, Varela piace a Chivu e può cambiare il futuro di Bonny. Novità sul rinnovo di Thuram
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti