La mossa strategica dell'Inter per il futuro: cambiano le cose e arriva il nuovo benchmark

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Lorenzo Minotti, opinionista di Sky Sport, ha parlato di quanto stanno facendo le squadre italiane in campo internazionale fino a questo momento. Qui le sue considerazioni:

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"In Champions League faceva più scalpore vedere il Napoli nelle prime 24 l'anno scorso. Le nostre sanno che devono passare il turno, poi mi auguro che quelle più forti, mi riferisco all'Inter, possano regalarci altre soddisfazioni. In Europa League e Conference possiamo essere davvero protagonisti".