Oumar Solet è sempre più vicino a vestire la maglia dell'Inter (qui le ultimissime). Così a Sky Sport l'ex giocatore Lorenzo Minotti ha parlato del centrale attualmente all'Udinese:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Minotti: “Inter, Solet ha questo unico limite”. E Bucciantini: “Per come gioca mi ricorda…”
ultimora
Minotti: “Inter, Solet ha questo unico limite”. E Bucciantini: “Per come gioca mi ricorda…”
Oumar Solet è sempre più vicino a vestire la maglia dell'Inter: ecco le parole a Sky Sport di Lorenzo Minotti e Marco Bucciantini
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Minotti: “L’unico limite è che a volte perde la concentrazione, ma ha tutto per essere da Inter. Sia a 3 che a 4, ha tutto, ha fatto diversi gol, ha tiro dalla distanza, ci sta per caratteristiche in questa Inter”.
E poi è intervenuto il giornalista Marco Bucciantini: “Solet gioca già alla Desailly lui, gioca dentro il campo, è perfetto per l’Inter. Il club non si confonde mai perché gioca nella stessa maniera da anni e va dritta su quei nomi”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA