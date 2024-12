La Federcalcio armena ha pubblicato in una nota i risultati della votazione per il miglior giocatore del Paese

Mkhitaryan è stato proclamato, per la dodicesima volta, miglior giocatore dell'Armenia. La Federcalcio armena ha pubblicato i risultati della votazione per il miglior calciatore del Paese nel 2024 in una nota stampa pubblicata sul sito ufficiale.