Sky, amarcord dal Boxing Day: lo ‘scorpione’ di Mkhitaryan

Giorni di festa e di calcio in Premier League con il Boxing Day inaugurato dal Manchester City che ha pareggiato con l'Everton per uno a uno e continua il suo viaggio nel suo momento di crisi. Su Skysport saranno trasmesse oggi e domani le gare del campionato inglese e per ricordarlo sulla sua pagina Instagram il canale satellitare ha impiegato un gol molto particolare.