Il giocatore accostato al Milan, dopo la semifinale, stava festeggiando con i compagni. Un uomo della sicurezza per fermare i tifosi lo ha colpito in pieno

Dopo la vittoria contro la Francia, la Spagna di De La Fuente ha festeggiato sul campo la conquista della finale. Sul prato c'è stata una piccola invasione di tifosi e gli uomini della sicurezza hanno cercato di fermarli. Uno di loro per sbaglio è scivolato sul terreno di gioco e ha colpito con il piede Alvaro Morata , come si vede nelle immagini che stanno facendo il giro del web. Il calciatore, raccontano in Spagna, ha lasciato il campo zoppicando mentre lo steward chiedeva scusa per quanto accaduto.

Il giocatore si è fatto male ad un ginocchio e addirittura il giornale spagnolo Marca parla "di un colpo fortuito che potrebbe trasformarsi in tragedia". L'attaccante dell'Atletico Madrid, in odore di Milan, è il capitano della Nazionale spagnola: "Questo incidente potrebbe togliere al ct l'uomo addetto a sollevare la Coppa dell'Europeo in caso di vittoria in finale - scrive il quotidiano - sicuramente è stato un bello spavento. Almeno in linea di principio. Perché lo staff medico della Nazionale, dopo un primo esame, non escludono un infortunio importante".