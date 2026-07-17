L'Inter si stringe attorno alla famiglia Baldini e a Silvio in questo momento di lutto. Tutto il Club esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa della figlia Valentina. Con questo post, apparso su Twitter, il club nerazzurro si unisce al cordoglio per la perdita della figlia 30enne.

Sky

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

La giovane era affetta dalla nascita da forma grave di tetraparesi spastica, come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport. Di lei l'allenatore ad interim della Nazionale italiana aveva parlato nell'autobiografia scritta nel 2022.

FC Internazionale Milano si stringe attorno alla famiglia Baldini e a Silvio in questo momento di lutto.

Tutto il Club esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa della figlia Valentina. — Inter ⭐⭐ (@Inter) July 17, 2026

Le parole di Baldini sulla figlia

"Mia figlia Valentina è una bimba, perché per me rimarrà sempre la mia bambina, disabile.. Oggi vive la sua vita con serenità, non vuole lo specchio o il rossetto, non vuole essere vista come una bella ragazza, lei vive nel suo mondo con i suoi pensieri e i suoi svaghi. Vuole inseguire le formiche che camminano per terra oppure vuole i bicchierini degli yogurt e si diverte a tagliarli. Il suo mondo è legato a queste sue sensazioni che la fanno star bene. Lei mi ha fatto capire cosa significa amare incondizionatamente", si legge in alcuni stralci rintracciabili sul web.