«L’anno in Olanda mi ha cambiato le prospettive. Wim Jonk (ex Inter, ndr) al Volendam ha lavorato tanto sui miei movimenti da prima punta, con lui ho modificato il modo di stare in campo e ho trovato il ruolo di centravanti dopo che nella Primavera dell’Inter ero più una seconda punta. Fu lui, allievo del calcio di Johan Cruijff, ad avere l’intuizione su di me».

«Energia, entusiasmo, voglia di fare le cose al meglio. Mi piace giocare centravanti, svariare, non so se possiedo davvero le skills da numero 10, di sicuro tendo ad allargarmi, ad attaccare la profondità, ma mi piace anche venire incontro al pallone. Ogni anno cerco di mettere qualcosa di nuovo nel mio bagaglio, provo piacere anche nel fare assist».

Rimpianti per non aver sfondato nell’Inter?

«Qualche suonatina l’abbiamo fatta, ma ci sono anche altri calciatori che lo suonano. Non siamo mica gli unici nel nostro mondo, cosa credete? Sono autodidatta, ho iniziato quando c’era il Covid ed eravamo chiusi in casa senza nemmeno poter fare allenamento. Ero in Olanda, ho imparato anche l’inglese e a farmi da mangiare. Cerco di sfruttare ogni momento buono che la vita ci riserva per provare a migliorare».