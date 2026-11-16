Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto su Youtube, Alfio Musmarra ha voluto approfondire un aspetto emerso dopo la sconfitta dell'Italia contro il Belgio che ha portato all'eliminazione degli azzurri dalla Nations League:

"Ci resto un po' male e mi fa un po' ribrezzo vedere certi commenti di italiani che quasi godono per la sconfitta della Nazionale perché bisogna attaccare il blocco Inter o ci sono battaglie personale, questo lo trovo francamente sconcertante e avvilente, proprio avvilente. Si sta cercando di dare un nuovo corso, questi ragazzi hanno fatto passi da gigante in questo periodo e la partita di ieri ci ha fatto tornare con i piedi per terra. Lo dicevano tutti che la strada fosse lunga.

Getty Images

Puntare il dito per andare contro al blocco Inter o contro Mancini per questioni politiche o perché dall'altra parte c'è Moreira… L'Italia è l'Italia, tutti dobbiamo sostenere questi ragazzi dopo le delusioni recenti, a me queste battaglie di basso profilo mi mettono davvero a disagio, fanno vedere la pochezza di quello che siamo. Trovo avvilente quando si usa la Nazionale per portare avanti battaglie personali o di tifo di club, stiamo regredendo in maniera grave, a me viene la pelle d'oca quando leggo certe robe"