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Intervenuto su Youtube, Alfio Musmarra ha fatto il punto della situazione sui giocatori dell'Inter che hanno avuto problemi fisici in Nazionale:

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"Akanji è l'ultimo in ordine cronologico che ha fatto preoccupare i tifosi dell'Inter: ha un affaticamento muscolare che però non lo mette in dubbio per la partita contro l'Atalanta. Si è deciso di non rischiarlo in vista della prossima partita della Svizzera, non si è voluto correre rischi e così Inter e Svizzera hanno preso questa decisione di comune accordo, ha già lasciato il ritiro e rientrerà ad Appiano nelle prossime ore dove farà riatletizzazione per averlo al meglio già contro l'Atalanta"

Su Zielinski e Thuram

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"Avete letto le dichiarazioni un po' strane del suo allenatore in Nazionale, lo staff medico polacco e quello dell'Inter sono in stretto contatto. Su Zielinski non filtra assolutamente nessuna preoccupazione per il suo impiego contro l'Atalanta, è una situazione da monitorare ma, al momento, la sua presenza contro l'Atalanta non è in dubbio. Vale la stessa cosa per Thuram, sono sempre stato abbastanza netto sul suo problema, dicevo di stare tranquilli e infatti è abile e arruolato per l'Atalanta"