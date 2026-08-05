Intervenuto su Youtube, Alfio Musmarra ha commentato così il pareggio tra Inter e Milan in quel di Perth:

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"Una gara che non ci ha dato tantissime indicazioni ma qualche spunto sì: il migliore in campo, come al solito, Dimarco al di là del gol, ho visto troppi giocatori imballati, ho visto Stankovic che può diventare il fulcro del nostro centrocampo, ha un'ottima visione di gioco, si fa trovare pronto, è pulito nei passaggi. Davanti, senza Lautaro e Thuram siamo un altro tipo di squadra e lo sapevamo già, Pio è imballato pesantemente dalla preparazione e lo si vede, Bonny è arrivato dopo ma anche quando è entrato è stato impalpabile, è come se non fosse entrato lui, Frattesi e Luis Henrique uguale.

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Sui quinti oggi abbiamo due giocatori adattati ma non sono quinti, Luis Henrique è più propenso a difendere, Diouf ad attaccare. Mi auguro che si riesca a piazzare qualcosa in uscita, compreso Luis Henrique perché è innegabile che questa squadra abbia bisogno di nuova linfa. Anche Frattesi è un giocatore totalmente con la testa da un'altra parte, si vede che è con le valigie pronte, è come se non giocasse. Ora bisogna iniziare a stringere sul mercato".