Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha detto la sua sulla trattativa Romero-Inter:

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"Romero? Sappiamo che è chiusa da diversi giorni, anche il Corriere dello Sport riporta quello che vi raccontavo diversi giorni fa e cioè che sono 35 mln più 5 di bonus. Secondo me il Corriere dello Sport è un po' sotto sull'ingaggio, a me risultano 6 mln di euro e non 5,5 ma cambia davvero poco ma cambia negli equilibri interni dei senatori, questo sì.

Per riuscire ad arrivare a Romero, è necessario che escano altri giocatori, da qui non si scappa. Il candidato ideale è Pavard che ha rifiutato tutte le offerte possibili. Anche oggi ha mostrato qualità, in questo organico ci può stare, questo è quello che penso io. Io piuttosto che andare a prendere Romero, se Pavard torna quello del primo anno, preferisco tenermi Pavard anziché spendere per Romero, ma la società sta facendo le valutazioni anche tenendo conto del comportamento di Pavard, per me è più importante prendere un esterno. Vedo che si stanno riducendo le chance di Diaby, però un esterno va preso.

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Vediamo cosa succede poi con Jones, però bisogna accelerare anche in uscita. Quinto attaccante? Bonny deve capire che deve crescere, oggi è entrato ed è stato assolutamente anonimo, ho la sensazione che abbia qualche kg di troppo ma ci può stare per uno col suo fisico"