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Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha parlato così della questione portiere Inter:

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"Quello che mi sento di dirvi è che abbiamo un problema e che riguarda il portiere: credo che sia definita la questione, anche col Feyenoord Martinez ha fatto un'uscita sconsiderata a metà campo dove aveva nessun senso farla, che ha ricordato l'errore col Bruges che ci costa la partita. Devo dire anche un'altra cosa: la gestione con i piedi la vediamo che è deficitaria. Chivu l'ha difeso e protetto con i fatti e con le parole ma ho la sensazione che ormai il tempo del Pepo Martinez stia finendo.

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Credo lo immagini anche lui, l'Inter ha perso 3 partite in questo inizio di stagione ma a Madrid c'è il suo zampino, mi spiace dirlo ma il 3-1 del Milan non è una papera ma ci mette del suo, è lento e macchinoso, col Bruges la combina e col Feyenoord poteva riaprirla. Quanto si deve andare avanti con questa situazione? Poco. Non sono solo gli errori ma anche la gestione della palla, l'Inter fatica ora a ripartire da dietro in transizione come quando c'era Sommer che era quasi un regista in più. Da quello che immagino e percepisco, da qui a poco potrebbero esserci dei cambi"