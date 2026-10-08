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Tegola in casa Inter: risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra per Curtis Jones che starà fuori circa 3 settimane. Dopo essere rimasto ad Appiano per trovare lo smalto dei giorni migliori, l'ex Liverpool è costretto ai box ed è già ora in forte dubbio per il derby di fine ottobre.

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Intervenuto su Youtube, Alfio Musmarra ha voluto prendere le distanze dai commenti di alcuni tifosi che hanno criticato Jones per l'infortunio: "Sono sinceramente stupito e sconcertato e vi spiego subito il perché: sapete dell'infortunio di Curtis Jones, un problema muscolare, un risentimento all'adduttore, starà fuori circa 3 settimane. Su Instagram ho letto commenti che non mi aspettavo, anche fuori dalle righe. Ragazzi, l'infortunio muscolare succede a chiunque, non è preventivabile.

Non è che negli allenamenti non si spinga, anche se non si va in Nazionale, si spinge tanto in allenamento e l'infortunio può capitare. Sono rimasto basito da molti commenti, sono cose che possono succedere e capitare. Non vedo nessun allarmismo, evidente che spiace. Avrebbe giocato lui al 100% visto che non era andato in Nazionale"