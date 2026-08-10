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Intervenuto su Youtube, Alfio Musmarra ha parlato di Benjamin Pavard, la cui mancata partenza ha fatto sì che l'Inter non potesse perfezionare l'acquisto di Cristian Romero, ora ad un passo dall'Atletico Madrid:

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"Romero sembra ad un passo dall'Atletico Madrid, per prendere Romero l'Inter avrebbe dovuto far partire Pavard, credo che la cosa che dobbiamo aspettarci è che Pavard resti. Alcuni mi dicono che dopo la nascita del figlio sia cambiato molto rispetto all'ultimo periodo, speriamo sia così. Al primo anno di Inter si era inserito benissimo, si era fatto voler bene sin da subito, ha fatto una stagione buonissima nonostante un infortunio, aveva dimostrato di essere un ottimo difensore.

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Per la stagione successiva, meglio stendere un velo pietoso. Troppe serate, troppe distrazioni col suo compagno di Nazionale ed ex Milan, è andato via male, ha fatto malissimo al Marsiglia e ha perso la Nazionale. Si è un po' perso ma le qualità le ha. Aveva voglia di provare a tornare a dimostrare quello che era, nelle prime tre partite ha dimostrato di essere un buon giocatore. Mi auguro voglia restare con la testa giusta, se anche i senatori gli danno una possibilità, meglio Pavard di tante altre situazioni borderline"