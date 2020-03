Nainggolan, emerge la posizione dell’Inter sul suo futuro: “C’è una forte sensazione”

Radja Nainggolan potrebbe non giocare con la maglia del Cagliari nella prossima stagione. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, infatti, la sensazione forte è che l‘Inter possa riportarlo a Milano, per poi girarlo a qualche squadra estera. Non certo per la felicità dei rossoblù, di cui il belga è un vero perno. Scrive il quotidiano:

“Ed ora il futuro: la sensazione è che l’Inter possa riportarlo alla base e girarlo successivamente a qualche squadra estera. Per il patron Giulini sarebbe una perdita dagli effetti devastanti“.

(Fonte: Tuttosport)