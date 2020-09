ANSA – Nainggolan, si chiude allo scadere del mercato? L’Inter non è obbligata a cederlo

Il futuro di Radja Nainggolan potrebbe decidersi nell’ultimo giorno di mercato. Il Cagliari vuole ancora il centrocampista, ma l’Inter non sembra così intenzionata a volerlo lasciar partire.

“Società al lavoro per chiedere i rinforzi necessari a Di Francesco. Urgente il nodo centrocampo con l’obiettivo Nainggolan da raggiungere. Sabato la situazione si è complicata perché Conte ha fatto capire che il belga non è ai margini del progetto Inter: Brozovic e Eriksen non hanno brillato e il mister ha fatto entrare il Ninja per ribaltare il risultato. La necessità del Cagliari e il fatto che il giocatore possa essere utile al tecnico rafforzano la posizione dell’Inter nella trattativa: l’impressione è che tutto si decida proprio lunedì”.

(Ansa)