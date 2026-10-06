Brutte notizie per il Napoli di Massimiliano Allegri. Antonio Vergara, centrocampista degli azzurri e dell’Italia, si è infortunato in occasione del match di ieri sera al Dall’Ara di Bologna contro la Turchia.

Il calciatore del Napoli è uscito poco prima del fischio finale per un risentimento muscolare al polpaccio della gamba destra.

Il club partenopeo ha diramato un comunicato con le condizioni di Vergara in seguito agli esami a cui si è sottoposto oggi.

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Infortunio Vergara, il comunicato

"Antonio Vergara, infortunatosi nel corso del match di Nations League tra Italia e Turchia, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".

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Quando torna Vergata

Al momento non è chiaro quanto Antonio Vergara dovrà stare fuori e non sarà a disposizione di Allegri.

Il centrocampista del Napoli dovrebbe restare ai box per almeno 15 giorni, prima di tornare ad allenarsi e procedere al rientro in campo step by step, non prima di un mese.