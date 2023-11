Napoli-Inter, Sky o DAZN? Dove vedere la partita in tv e streaming

Napoli-Inter si disputerà domenica 3 dicembre alle 20:45: ecco dove vedere la partita in tv e in streaming

Napoli- Inter si disputerà domenica 3 dicembre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN.

Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet tramite app.

Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime dal Maradona in attesa del fischio d'inizio della sfida. Il Livematch pre Napoli-Inter sarà in diretta dalle ore 19:15 e sarà visibile fino alle 20:00 anche su YouTube e Twitch attraverso i canali ufficiali del Club. Al termine della sfida gli approfondimenti e le interviste.