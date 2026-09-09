Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ai microfoni di Sky Sport ha parlato prima del calcio d'inizio del match con l'Arsenal. Qui il suo pensiero sull'ultima di campionato della formazione di Allegri e un aggiornamento legato all'esclusione a sorpresa di un giocatore in lista stasera:

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"Con l'Inter abbiamo fatto una buonissima partita, al 90' eravamo pari e abbiamo creato tanto. Abbiamo anche sofferto, lo sappiamo, ma contro una squadra che ieri ha fatto una grande partita a Madrid.

Lang? Ieri non ha avuto un comportamento idoneo in allenamento, stasera guarderà la partita con me. Ha capito, si è scusato con l'allenatore e non c'è nessun tormentone. Andiamo avanti, non abbiamo paura di dire la verità: da domani sarà a disposizione".