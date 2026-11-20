Mercato, cosa si sono detti l'Inter e l'agente di Varela. Ma in pista c'è Mendy: gli scenari

A Giorgia’s Secret su DAZN, l’ex difensore Alessandro Nesta ha detto la sua sul giocatore più forte in assoluto. Né Lionel Messi né Cristiano Ronaldo, ecco chi ha scelto l’ex centrale di Milan e Lazio su tutte.

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“A me Messi ha distrutto? A me non ha distrutto nessuno, partiamo da qui. Il secondo calcio in vita mia forse l’ho dato a lui, ma non si è mai lamentato. Anche se lo picchiavi, nulla, mi ha umiliato quel giorno. Lì ho capito che era ora. Un marziano in certe serate.

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Io ho sofferto più Ronaldo il Fenomeno però. Mi ha letteralmente sfondato una sera, in finale di Coppa Uefa, per tutta la partita. Per me lui è stato il giocatore più forte in assoluto”.