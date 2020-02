Inter, Mertens-Kumbulla? Marotta punta al tris: “Ad Appiano c’è un nome che incanta tutti”

Il mercato di gennaio si è concluso da poco, ma l’Inter è già molto attiva sulla campagna acquisti estiva. Perché le occasioni non mancano, ma la concorrenza è folta. Ergo: vietato perdere tempo. E allora, ecco che Marotta è dato sulle tracce di grandi talenti, di diverse fasce d’età e prezzo. A cominciare da Mertens e Kumbulla, tra i possibili rinforzi in attacco e in difesa. A centrocampo, invece, al momento in cima alla lista sembra esserci Gaetano Castrovilli della Fiorentina che, come vi abbiamo riportato qualche tempo fa, ad Appiano Gentile piace proprio a tutti. Scrive il Corriere dello Sport:

“Marotta – protagonista dell’affare Ronaldo alla Juve e dunque conscio di cosa comporti un’operazione del genere – domenica sera prima del derby è fuggito con il sorriso: «Messi? Nessuna risposta». L’ad per ora è concentrato su altri obiettivi, come Mertens a zero o i giovani Kumbulla e Castrovilli. Ma se Messi dovesse davvero dire addio al Barcellona, l’Inter un tentativo lo farà. Difficile, come detto, ma gli Zhang hanno voglia di riportare il club in cima al mondo“.

(Fonte: Corriere dello Sport)