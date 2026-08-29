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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Marco Nosotti ha parlato così dell'arrivo di Ivan Provedel all'Inter, dopo l'addio, a parametro zero, di Yann Sommer:

Getty Images

"Provedel è stato fortemente voluto perché è funzionale, con la nuova visione e la nuova filosofia, si cerca un portiere che sia funzionale al gioco che si vuole fare e Provedel lo è, al di là del gioco tra i pali e con i piedi.

Checché ne dicano i detrattori di Sommer, che è stato un portiere di transizione ma di grandissimo valore, si doveva migliorare e recuperare bene nel breve e nel lungo e nella difesa della porta, Sommer forse si prendeva qualche rischio in più nella difesa della porta, a volte doveva recuperare terreno per gestire i centimetri che mancavano.

Sommer è stato un grandissimo portiere, Martinez credo che debba essere titolare, devono essere chiaro su questo ma Provedel è un acquisto molto coerente con il lavoro che vuole fare l'Inter, l'alternanza può essere gestita"