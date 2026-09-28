La riflessione del noto giornalista sull'attacco della nazionale in vista della sfida Turchia-Italia di stasera
VIDEO FCIN1908 / Inter, Esposito in sede per la firma sul rinnovo: "Sono felicissimo"
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"Pio Esposito riempie l'area, lavora nel brevissimo e vede la porta. Forse lui e Kean possono giocare più vicini", ha detto Marco Nosotti, giornalista da anni al seguito della nazionale, nel suo intervento negli studi di Sky Sport a proposito dell'attacco della nazionale.
"A noi piace carpire dai movimenti, dalle corse e dalle scelte che siano sintomo e sinonimo di attaccamento. A volte c'è chi riesce a trasmetterlo meglio, ma non bisogna accontentarsi. Forse non vinceremo, ma dobbiamo mettere dentro prestazioni che fanno storia individuale e del gruppo".
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