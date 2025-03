Ieri la Giunta di Milano ha approvato la delibera sulle linee guida per lo sviluppo delle attività inerenti al progetto stadio di Inter e Milan. Si tratta di un atto che consente al Comune di far proseguire l'iter amministrativo:

Nel dettaglio, si prevede di costituire un Gruppo di Lavoro interdirezionale e di avviare la Conferenza dei servizi per valutare gli aspetti tecnici della proposta e verificarne la coerenza con la Delibera di Giunta del gennaio 2023, approvata in seguito all’ordine del giorno del Consiglio comunale di dicembre 2022 e agli esiti del dibattito pubblico che si tenne all’epoca. Dal documento della delibera – consultato da Calcio e Finanza – emergono nel dettaglio le condizioni definite da Inter e Milan per concretizzare l’acquisto dello stadio Giuseppe Meazza e delle aree circostanti, al fine di arrivare alla realizzazione del nuovo impianto. Condizioni senza le quali l’iter, dal punto di vista dei club, non potrebbe proseguire.