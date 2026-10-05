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A Milano di torna a parlare del nuovo San Siro. Come riferisce Calcio & Finanza, martedì 6 ottobre all’Acquario civico di Milano si terrà un forum pubblico relativo alla seconda fase della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) presentata da Inter e Milan alcuni mesi fa nella varia documentazione presentata agli uffici preposti.

Come spiega C&F, dalla data di pubblicazione del Rapporto Ambientale è possibile, entro e non oltre il 1° novembre, trasmettere eventuali contributi scritti sull’oggetto del Forum.

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Nuovo San Siro, il programma del Forum

Il programma del Forum, che avrà una durata di due ore con inizio alle ore 17, è il seguente:

Introduzione operativa sul Forum;

- Illustrazione dei contenuti della proposta di piano attuativo nel processo previsto dal PGT;

- Richiamo all’iter di VAS, con riferimento alle Linee Guida regionali e comunali;

- Illustrazione del Rapporto Ambientale;

- Interventi dei cittadini e delle associazioni.

Come seguire il forum

La partecipazione al Forum è in presenza con accesso libero. Inoltre sarà possibile seguirlo in diretta streaming con possibilità di intervento sia con richieste da inoltrare agli organizzatori che in un apposito spazio di confronto previsto durante il Forum stesso.