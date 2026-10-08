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Il progetto ‘nuovo San Siro’ prosegue. La decisione del TAR della Lombardia di respingere i cinque ricorsi presentati contro la vendita del Giuseppe Meazza e delle aree circostanti a Inter e Milan conferma il piano dei due club di costruire un nuovo impianto.

Via libera, dunque, a Milan e Inter per la realizzazione della nuova struttura, la demolizione parziale dell’attuale stadio e la riqualificazione dell’intero comparto urbano.

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I rendering del nuovo San Siro

Come ricorda Calcio & Finanza, tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre 2026 sono attesi i primi rendering del progetto, affidato agli studi di architettura Foster + Partners e Manica.

“Si tratterà di una prima versione della futura casa di Inter e Milan, che sorgerà nell’attuale area dei parcheggi, accanto al Meazza”.

Posti e valore del nuovo stadio

Il nuovo stadio avrà una capienza prevista di circa 71.500 spettatori, di cui oltre 13mila posti premium.

Come già emerso dalla documentazione analizzata da Calcio e Finanza, la relazione di fattibilità attribuisce al nuovo impianto, una volta completato, un valore stimato di 2,149 miliardi di euro.

Nuovo San Siro, quando arriva l’ok

Attualmente, il Piano Attuativo presentato Stadio San Siro S.p.A., la società controllata al 100% dai due club attraverso la quale è stato acquistato il Meazza e il terreno circostante per 197 milioni di euro nel novembre 2025, è in fase di valutazione da Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

“Si tratta dello strumento urbanistico che definisce gli interventi previsti sull’intera area di 281mila metri quadrati, dalla costruzione del nuovo stadio alla demolizione parziale di quello esistente, fino alla realizzazione degli spazi commerciali, ricettivi e direzionali. Il progetto comprende infatti anche circa 98mila metri quadrati destinati a uffici, alberghi e negozi, oltre alle aree verdi”.

Nuovo San Siro, cos’è il Piano Attuativo

Il Piano Attuativo è suddiviso in due stralci funzionali. Il primo comprende gli interventi sul tunnel Patroclo, la costruzione del nuovo impianto e la demolizione parziale del Meazza. Il secondo riguarda invece il recupero della porzione conservata del vecchio stadio e la riqualificazione delle aree circostanti.

Calcio & Finanza prosegue:

“Il prossimo passaggio sarà la presentazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica relativo al primo stralcio, che sarà esaminato dalla Conferenza di servizi regionale nell’ambito della procedura prevista dalla Legge Stadi, insieme alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Comune di Milano e Regione Lombardia hanno concordato un percorso di 560 giorni per completare le autorizzazioni, con l’obiettivo di concludere l’iter entro l’estate del 2027”.

Quando sarà pronto il nuovo San Siro

“Il cronoprogramma originario prevedeva la mobilizzazione dei cantieri nel corso del 2027 e l’avvio della costruzione vera e propria nell’ottobre dello stesso anno. Le tempistiche hanno subito alcuni slittamenti rispetto alle previsioni iniziali, che indicavano una prima possibile inaugurazione già nel dicembre 2030. L’obiettivo attuale resta quello di avviare i lavori nella seconda metà del 2027 e completare il nuovo stadio in tempo per gli Europei del 2032, organizzati congiuntamente da Italia e Turchia”.

Euro 2032 tappa fondamentale

“La competizione continentale rappresenta infatti una scadenza fondamentale per il progetto. Lo scorso 30 settembre la FIGC ha trasmesso alla UEFA i dossier relativi a 14 impianti candidati a ospitare le partite di EURO 2032.

Milano ha presentato il progetto del nuovo San Siro, considerando che l’attuale Meazza non rispetterebbe oltre la metà dei requisiti richiesti dalla UEFA. La Federcalcio dovrà individuare le cinque sedi italiane della manifestazione, al termine delle verifiche sui progetti presentati”.

Dove giocherà l’Inter?

“La costruzione della nuova arena dovrebbe richiedere circa quattro anni, durante i quali Inter e Milan continueranno a disputare le proprie partite nell’attuale San Siro. I due impianti saranno quindi destinati a convivere per alcuni mesi, prima dell’avvio della demolizione parziale della Scala del calcio, prevista a partire dal 2031 (o comunque successivamente all’agibilità del nuovo stadio) e destinata a durare circa un anno” conclude Calcio & Finanza.