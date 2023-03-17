Le dichiarazioni del sindaco del comune di Milano con gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda riguardante il nuovo stadio

Alessandro De Felice
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"Nessuna novità. Siamo in attesa che il Milan presenti il suo progetto, se come sembra è molto convinto di andare sulla Maura".

Lo afferma il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine di una conferenza stampa, rispondendo a chi gli chiede se ci siano evoluzioni nelle interlocuzioni per quanto riguarda la questione Meazza.

Parla Sala

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