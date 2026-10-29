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La giornata di oggi prevede un passo in avanti importante nel progetto di costruzione del nuovo stadio a Milano. Inter e Milan presenteranno nel pomeriggio il progetto a stampa e invitati al grande evento in programma al Castello Sforzesco.

MILAN, ITALY - MAY 06: General view inside the stadium prior the UEFA Champions League 2024/25 Semi Final Second Leg match between FC Internazionale Milano and FC Barcelona at Giuseppe Meazza Stadium on May 06, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

L'obiettivo dei due club, come noto, è che l'impianto possa prendere vita entro il 2031. Sarà determinante nello sviluppo di nerazzurri e rossoneri per gli incassi che riuscirà a garantire. Sul tema torna anche la Gazzetta dello Sport di oggi: "Negli esercizi chiusi al 30 giugno 2026, Inter e Milan si sono fermate rispettivamente a 90 e 50 milioni di euro ricavi da stadio: tra chi ha presentato già i propri conti della passata stagione, il Manchester United è arrivato a 185 milioni, il Barcellona a 225 e il Real Madrid addirittura a 363 grazie alla spinta del nuovo Bernabeu. Il nuovo San Siro ha quindi l’obiettivo di colmare questo divario".

Inter, col nuovo stadio boost di ricavi non solo dai biglietti

Ma in che modo? Si legge ancora: "Le stime definitive arriveranno con il nuovo Piano di Fattibilità Economica, atteso nei primi mesi del 2027. Gli ultimi documenti depositati offrono però già un’indicazione delle potenzialità economiche del progetto: circa 120 milioni di euro di ricavi annui aggregati in più, di cui poco più di 80 milioni riconducibili direttamente al comparto stadio e circa 40 milioni alle altre attività commerciali. In termini di ricavi aggiuntivi, la prospettiva è quindi di circa 60 milioni di euro all’anno per ciascuno dei due club.

Entrando nel dettaglio delle singole voci, il comparto stadio dovrebbe generare 80,1 milioni di euro all’anno. La componente più rilevante è quella legata al tour e al museo, con ricavi stimati in 18,1 milioni, seguita dai naming rights. A questa componente si aggiungono 40,3 milioni di euro annui derivanti dalle altre attività commerciali legate alle nuove strutture costruite nell’area dello stadio. Il tutto senza considerare la biglietteria: sia Inter che Milan hanno sempre spiegato che l’aumento dei ricavi non riguarderà i singoli tagliandi e gli abbonamenti, perché la crescita delle entrate passerà dall’aumento degli incassi da hospitality. Anche perché il numero complessivi di posti dedicati all’ospitalità e ai tifosi vip passerà dai circa 3mila attuali a 13mila nel nuovo impianto.