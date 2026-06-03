"Non sta succedendo nulla di particolare o di drammatico. Semplicemente si deve chiudere la trattativa per la risoluzione consensuale del contratto con il Milan. È una normale trattativa economica: il Milan prova a risparmiare qualcosa sulla buonuscita, sapendo che Allegri ha già un accordo con il Napoli, mentre Allegri non arretra di un centimetro perché sa che anche al Milan conviene chiudere la pratica piuttosto che trascinarsela avanti. Si tratta soltanto di definire le cifre".

"Credo che molti tifosi siano vittime di un dibattito ideologico che accompagna Allegri da anni. Però la sua carriera parla per lui e ci sono due aspetti che considero particolarmente importanti per il Napoli. Il primo è che Allegri eredita una squadra allenata da Conte, quindi una squadra che ha già assimilato una forte cultura del lavoro. Questo è sempre un vantaggio. Il secondo riguarda un problema che Conte ha avuto quest'anno: il mancato inserimento del nuovo gruppo rispetto al blocco storico che aveva vinto lo Scudetto. Ecco, questa è probabilmente la qualità migliore di Allegri".