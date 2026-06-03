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Ordine: “Allegri una garanzia per il Napoli. Tifosi contrari? Sono vittime di…”
Intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, Franco Ordine ha parlato così di Allegri-Napoli:
"Non sta succedendo nulla di particolare o di drammatico. Semplicemente si deve chiudere la trattativa per la risoluzione consensuale del contratto con il Milan. È una normale trattativa economica: il Milan prova a risparmiare qualcosa sulla buonuscita, sapendo che Allegri ha già un accordo con il Napoli, mentre Allegri non arretra di un centimetro perché sa che anche al Milan conviene chiudere la pratica piuttosto che trascinarsela avanti. Si tratta soltanto di definire le cifre".
A Napoli molti tifosi stanno contestando questa scelta. Che allenatore troverebbe il Napoli?
"Credo che molti tifosi siano vittime di un dibattito ideologico che accompagna Allegri da anni. Però la sua carriera parla per lui e ci sono due aspetti che considero particolarmente importanti per il Napoli. Il primo è che Allegri eredita una squadra allenata da Conte, quindi una squadra che ha già assimilato una forte cultura del lavoro. Questo è sempre un vantaggio. Il secondo riguarda un problema che Conte ha avuto quest'anno: il mancato inserimento del nuovo gruppo rispetto al blocco storico che aveva vinto lo Scudetto. Ecco, questa è probabilmente la qualità migliore di Allegri".
In che senso?
"Allegri ha sempre dimostrato di saper gestire gruppi complessi e di saper integrare nuovi calciatori all'interno di uno spogliatoio già consolidato. Se guardiamo la sua esperienza alla Juventus, ha raccolto l'eredità di Conte e ha ottenuto risultati straordinari, arrivando fino alle finali di Champions League. Da questo punto di vista può rappresentare una garanzia".
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