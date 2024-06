Dalle colonne de Il Giornale, Franco Ordine ha commentato l'eliminazione dell'Italia dagli ottavi dell'Europeo per mano della Svizzera. "È giusto così. La Svizzera ci ha palleggiato in faccia per tutto il primo tempo e ha fatto gol quando ha voluto dopo la prima prodezza di Donnarumma. Agli ottavi siamo arrivati per un colpo di fortuna, la giocata Calafiori-Zaccagni all'ultimo secondo. Non abbiamo mai colmato tutte le vistose lacune di gioco, di condizione, di personalità e di cifra tecnica emerse con la Spagna e con la Croazia".