Intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante Maracanà, Franco Ordine, giornalista, ha parlato così di Leao, sempre più fuori dal Milan:

"Leao si è messo fuori da solo, perché con quelle dichiarazioni prima del Mondiale ha chiuso l'avventura al Milan. Il problema è che dalla Premier League non c'è mai stato tutto questo interesse. Lui comunque considera la Turchia una carta di riserva e sceglierà il Galatasaray come ultima spiaggia. Lui rimane un giocatore con grande qualità e personalità, ma ha un grave difetto: non ha la passione per il proprio lavoro. Senza passione è molto difficile che tu possa diventare un grande".

Su Kean

"Non sono stupito intanto dalla Fiorentina, perché quando cambi in maniera così radicale l'allenatore, il sistema di gioco e quasi l'intera rosa, diventa difficile pensare di mettere in moto una macchina calcistica con un click. Da un punto di vista fisico poi la Roma è andata al doppio della velocità, mentre su Mastantuono inizio ad avere l'impressione che sia un calciatore che è stato sopravvalutato; semplicemente si pensa che il fatto che sia stato acquistato dal Real Madrid lo renda un fenomeno.

Per quanto riguarda Kean sappiamo che il giocatore vuole andare a giocare la Champions League. La Fiorentina ha già scelto il suo sostituto e c'è solo da trovare la quadra con il Como, quindi non capisco questa pantomima a cosa serva se non far fare una pessima figura al giocatore stesso e al suo entourage. Oltretutto un club serio come il Como potrebbe anche allarmarsi di fronte ad un atteggiamento del genere".