Gigi Orlandini, doppio ex di Atalanta-Inter in programma domani, ha parlato delle due formazioni nerazzurre ai microfoni di derbyderbyderby. Queste alcune delle sue considerazioni:

“È difficile dire da cosa dipendano le difficoltà di approccio mostrate dall'Inter. Guardando alla rosa che ha a disposizione, ritengo che l'Inter sia ancora la squadra più forte del campionato. Non bisogna considerare soltanto gli undici titolari, ma anche i giocatori che ha a disposizione in panchina: sono calciatori che probabilmente giocherebbero con continuità anche in altre squadre. È una rosa completa e credo che, alla lunga, in Italia sia ancora la squadra da battere. In Europa, invece, sta incontrando qualche difficoltà in più, ma questo è un problema che riguarda un po' il calcio italiano in generale. Sono tanti anni che se ne parla, ma non si riesce a trovare una soluzione”.

Arriviamo quindi alla partita di Bergamo: quali potrebbero essere, secondo lei, le principali chiavi tattiche dell'incontro? Qual è il suo pronostico?

“Non lo so. Se avessi fatto un'intervista qualche anno fa, avrei pronosticato un risultato diverso. Anche se negli ultimi anni l'Atalanta ha sempre sofferto un po' l'Inter. Anche quando c'era Gasperini e la squadra giocava bene, contro i nerazzurri faceva davvero fatica: si parla di sette o otto sconfitte, spesso anche pesanti. L'Inter è una squadra forte e, quando è in giornata e sta bene fisicamente, è difficile da contrastare. Devi sperare che i suoi giocatori non siano al massimo della condizione e che, al contrario, la tua squadra sia al 100%. L'Atalanta giocherà davanti al proprio pubblico e arriva dopo la sosta per le nazionali, con la voglia di tornare in campo.

Spero che i giocatori rientrati dalle rispettive nazionali, parlo soprattutto di quelli dell'Atalanta, non abbiano avuto problemi fisici. Ripeto, secondo me la partita dipenderà molto dalle condizioni dell'Inter. Se i nerazzurri saranno al massimo e giocheranno al meglio delle loro possibilità, sarà difficile contrastarli, perché hanno a disposizione giocatori davvero importanti per il nostro campionato”.

C'è un giocatore dell'Atalanta e uno dell'Inter che, secondo lei, potrebbero risultare particolarmente determinanti per l'andamento della partita?

“In questo momento, per l'Atalanta può essere il collettivo l'elemento in grado di mettere in difficoltà l'Inter. Non vedo un singolo giocatore che possa fare la differenza contro i nerazzurri, ma credo che l'Atalanta debba puntare sul gioco di squadra e sulla compattezza del gruppo. Anche perché i valori tecnici dei giocatori a disposizione sono comunque importanti. Dall'altra parte, l'Inter ha diversi giocatori pericolosi: ci sono Thuram, Çalhanoğlu e tanti altri calciatori che, in qualsiasi momento della partita, possono trovare la giocata decisiva e farti vincere la gara”.