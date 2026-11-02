Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando, ex calciatore, ha parlato così dell'Inter dopo la debacle nel derby:

"Ciclo terminato? No, non è finito. Però dico che la difesa è debole. L'Inter era una squadra che pressava, ti metteva in un angolo, e questo nell'ultimo mese non l'ho mai visto fare. La fenomenite ha colpito Chivu davvero. Se metti Bonny e Pio Esposito in campo vuol dire che almeno un tempo potevano farlo e potevi andare col 3-5-2 classico e non puoi fare esperimenti proprio nel derby.

Getty Images

L'Inter dello scorso anno giocava, palleggiava, ti metteva in difficoltà, ora parte sempre sotto ritmo. Perché? Ha un gruppo unito e voglia di vincere, temo però che l'allenatore non riesca a mettere nella testa dei giocatori che serve entrare con un altro atteggiamento".