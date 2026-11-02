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Intervenuto a Radio Manà Manà, il giornalista Riccardo Trevisani ha commentato il momento dell'Inter e i giudizi sul Cristian Chivu:

È partito il processo a Chivu, che mi fa sorridere perché credo sia arrivato all'Inter, con tredici panchine in Serie A, l'allenatore con la migliore media punti della storia dell'Inter. Ora, di sicuro ha trovato un grande lavoro fatto da Inzaghi, un grande lavoro societario perché comunque l'Inter aveva Ausilio, ha Marotta, ha vinto dieci, undici degli ultimi sedici scudetti in Serie A. Quindi ha trovato un bel posto, voglio dire. Però puoi trovare anche un bel posto. Dopodiché, se non sei in grado, non sei in grado. E invece fino adesso Chivu è andato molto bene.

Detto che, per esempio, nella gestione del derby tante cose non mi sono piaciute: dalla formazione iniziale al cambio di modulo, ai cambi in ritardo. Perché poi è vero che Bonny stava bene e non poteva giocare, ma Pio Esposito poteva giocare molto più dei dieci minuti che ha giocato, per esempio.

Per cui è una serata nera, ok? È una serata nera. Ma ricordo serate nere di allenatori ben più strutturati, ben più protetti, ben più nominalmente fragorosi. Ricordo serate nere di arbitri, ricordo serate nere di calciatori. È stata una serata nera per Chivu e non lo farei passare nell'elenco insieme a Pacciani e Sempio