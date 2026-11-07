Ospite di Maracanà, nel pomeriggio della radio di Tuttomercatoweb.com, l'ex calciatore Massimo Orlando è intervenuto per parlare di Inter-Como: "L'Inter non può sbagliare approccio, come si è visto con il Milan e in altre partite. La vittoria in Champions dà morale. Mi aspetto un'Inter più attenta, soprattutto all'inizio. Il Como è in un momento di grande euforia e qualità di gioco, e ha anche una fase difensiva importante. Se l'Inter non cambia testa rischia. Se invece è l'Inter vista mercoledì, allora rimane favorita, ma deve avere un altro tipo di approccio".

Cosa aggiunge sul Como?"Per diventare squadra completa serve essere più attenti dietro. E il Como sta imparando questo, meno spettacolo e più concretezza. E' un percorso che doveva fare, perché prima era tutto spettacolo e gioco. Per vincere qualcosa devi saper giocare anche un po' sporco".

Se vince il Como, è da Scudetto?"Se vince sì, mette pressione alle altre. Attenzione però, perché l'Inter non può perdere. Se vediamo il calendario della Roma, da qui alla fine del girone ha tutte partite abbordabili".

Cosa si aspetta da Napoli-Lazio?"Credo debba reagire il Napoli, lo chiede il presidente che li ha riuniti e credo non sia stato morbido. Lo chiede anche il pubblico. Se arrivasse un risultato negativo non credo ci sia più la forza di tenere Allegri. Con la sosta vicina, se vinci e recuperi qualche giocatore, poi puoi rilanciarti. Ma se perde il Napoli, il presidente deve prendere una decisione".

Come ha visto lo screzio Lucca-De Bruyne?"Ma anche le parole di Politano sono state brutte. Non voglio dare colpe ad Allegri, ma se non tieni un gruppo unito qualche responsabilità ce l'ha anche lui. Per me comunque il presidente è intervenuto tardi".

Fiorentina-Juve sfida delicata."Partita molto interessante. La Fiorentina si è levata un grosso peso vincendo col Sassuolo, per muovere la classifica. Ci sarà un ambiente pazzesco, se la Juve non è messa bene, attenta, si rischia a Firenze. La Fiorentina davanti ha qualità, credo che la Juve sia più forte però incide il fatto che i bianconeri devono vincere per forza, invece la Fiorentina con la vittoria di Sassuolo può anche pareggiare. Dipenderà molto da come entrerà in campo la Juve, se sarà passiva rischia molto. Se la Juve vince, è un segnale importante. Non per lo Scudetto ma per la zona Champions".