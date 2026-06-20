Orlando: “C’è una squadra che si sta avvicinando al livello dell’Inter”

Massimo Orlando , ex calciatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di alcune tematiche sulla Serie A a partire dalla Juventus: "Alla Juve si ti presenti con un progetto di 2-3 anni e dopo un paio di partite non ingrani...alla Juve il prossimo anno non si può sbagliare".

"Per me può lottare per il titolo. Credo che l'Inter, con i nomi che girano e la rosa che ha, rimane la più forte. Ma la Roma si avvicinerà, perché Gasperini ha la piena fiducia dei Friedkin Magari ci sarà il sacrificio di un giocatore ma credo migliorerà la fase offensiva. Servono giocatori che si inseriscono, saltano l'uomo. Se trova questi giocatori, la Roma può giocarsela".