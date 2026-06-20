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Orlando: “C’è una squadra che si sta avvicinando al livello dell’Inter”

Pio Esposito
Massimo Orlando, ex calciatore, ha parlato a TMW Radio di Serie A: "La Juventus il prossimo anno non può sbagliare"
Matteo Pifferi Redattore 

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Massimo Orlando, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di alcune tematiche sulla Serie A a partire dalla Juventus: "Alla Juve si ti presenti con un progetto di 2-3 anni e dopo un paio di partite non ingrani...alla Juve il prossimo anno non si può sbagliare".

Orlando: “C’è una squadra che si sta avvicinando al livello dell’Inter”- immagine 2
DAZN

Roma, pochi ma buoni: qualità per fare uno step importante. Che ne pensa?

"Per me può lottare per il titolo. Credo che l'Inter, con i nomi che girano e la rosa che ha, rimane la più forte. Ma la Roma si avvicinerà, perché Gasperini ha la piena fiducia dei Friedkin Magari ci sarà il sacrificio di un giocatore ma credo migliorerà la fase offensiva. Servono giocatori che si inseriscono, saltano l'uomo. Se trova questi giocatori, la Roma può giocarsela".

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Getty Images

Milan, vede uno spiraglio di fiducia?

"Hanno saputo dimostrare di non saper fare calcio. Stanno portando la società a livelli di bassezza incredibili. Perché non la vendi? E lo dico a Cardinale e anche a Lotito per la Lazio. Quando non si va, si deve avere il coraggio di cambiare. Dove si va con questi dirigenti?".

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