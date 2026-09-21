L'ex calciatore Massimo Orlando, oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio per commentare i temi attuali di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

Su Juve-Atalanta:

"L'Atalanta deve cominciare a preoccuparsi, non c'è gioco, non c'è grinta. la prestazione è davvero non pervenuta. Credo debba fare una buona valutazione la società. Ok adattarsi a un nuovo modulo dopo 10 anni in un certo tipo, ma se Sarri non riesce a incidere evidentemente è l'allenatore che non fa per quel tipo di club. Ho visto bene la Juve, credo si siano sistemate alcune cose e ha vinto meritatamente".

L'Atalanta ha sbagliato tecnico?

"Dopo Gasperini, chi va a Bergamo quante difficoltà. Il calcio non aspetta nessuno, ho notato la smorfia del presidente in tribuna. Credo che se nelle prossime due partite dovesse fare brutti risultati, è inevitabile che si pensi a qualcosa".

Vede dei passi avanti da Juve e Milan?

"II Milan si è visto quanto è cambiato con Pulisic, che porta tanta qualità e vivacità e pericolosità che mancava prima. Ha giocato meglio Ramos anche. Se fa le cose giuste, anche il Milan si gioca la Champions. Ho visto qualche passo in avanti, come anche della Juve, ma serve continuità. E quell'equilibrio che ancora manca".

Cosa pensa dell'utilizzo sempre più soft del VAR?

"Ok la linea nuova, ma si deve intervenire in certi casi. Devi intervenire in episodi chiari. Se non intervieni in certe situazioni passi per quello che non deve intervenire iù ed è sbagliato".

Roma-Inter, chi ha meritato di più?

"Più la Roma, ho viso pressing alto, qualità, ma c'è un problema. Prende gol sempre nei primi minuti del secondo tempo, non so se è un problema di approccio. Non l'avrebbe ripresa l'Inter se fossero passati più minuti. Il 2-1 invece li ha rimessi in partita a quelli dell'Inter, che poi ha meritato il pari".