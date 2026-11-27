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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando, ex calciatore e ora opinionista, ha parlato così della tre giorni europea per le squadre italiane: "Sottolineo la grande prestazione del Napoli, che mi sembra in crescita. Mi sembra si sia sistemato anche l'ambiente, stanno rientrando degli infortunati".

"Molto bene la Roma, bene l'Inter che ha vinto senza faticare e non è scontato in questo periodo. Il Milan fino al 2-0 inguardabile, poi le individualità hanno cambiato la partita. Ramos sta diventando però un problema. Ma se il Milan si rinforza a gennaio, se non perde punti si può giocare il titolo".

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"Como-Juve? Il Como è favorito, ha più qualità. Ci sta che possa vincere la Juve, facendo una partita attentissima e con delle ripartenze. La partita la farà il Como, ma se vuoi ripartire in campionato, devi vincere. Se lo fa, rientra nel giro per il quarto posto. Se perde, ancora polemiche...".