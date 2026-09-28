Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato così della Nazionale dopo il KO contro il Belgio all'esordio in Nations League:

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"Oggi i giocatori danno la sensazione che sia un peso andare in Nazionale. E lo si è visto negli anni, gente che all'ultimo inventa un fastidio. Non è sentita la Nazionale. Non credo ci sia più questo amore, come invece vediamo da altre parti. Onestamente credo che Mancini si sia sbilanciato troppo nelle dichiarazioni. Capisco che voglia infondere entusiasmo, autostima, ma credo sarebbe stato meglio andare su Baldini. La gente è stufa dopo tre Mondiali saltati. La gente non ama la Nazionale".

Insisterebbe con Romano play?

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"Sì, perché bocciarlo? Era la prima partita. Questo ragazzo va tenuto lì, protetto perché potenzialmente può essere ottimo in quel ruolo. Poi non è stato aiutato dai compagni in partita. La verità è che non abbiamo giocatori che saltano l'uomo, sono ormai due generazioni che l'Italia non produce campioni".

Il livello è basso, come qualità, quello della nostra Nazionale:

"A me dispiace dirlo, essendo stato un giocatore. Siamo inferiori perché non c'è qualità. I ruoli ci sono, per me manca la qualità, bisogna essere sinceri. Se non arrivi, non è sempre colpa dell'allenatore. Siamo questi. Non siamo scarsi ma non siamo al livello degli altri".