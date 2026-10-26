Un retroscena che riguarda Daniele Orsato, raccontato dall'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini.

Alessandro Cosattini
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Un retroscena che riguarda Daniele Orsato, raccontato dall'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini. Così l'attuale opinionista di DAZN al Podcast Fischio Finale con l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese.

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Ambrosini racconta così un episodio che riguarda l'attuale designatore di Serie A, Daniele Orsato: "Quando arbitrava una partita del Milan a San Siro mi fischiò 3 falli contro, io protestai dicendogli: "Basta, mi hai rotto". E lui arrivò e mi rispose: "Orsato non sbaglia mai!", parlando di sè in terza personale".

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