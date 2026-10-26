Un retroscena che riguarda Daniele Orsato, raccontato dall'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini.
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Un retroscena che riguarda Daniele Orsato, raccontato dall'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini. Così l'attuale opinionista di DAZN al Podcast Fischio Finale con l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese.
Ambrosini racconta così un episodio che riguarda l'attuale designatore di Serie A, Daniele Orsato: "Quando arbitrava una partita del Milan a San Siro mi fischiò 3 falli contro, io protestai dicendogli: "Basta, mi hai rotto". E lui arrivò e mi rispose: "Orsato non sbaglia mai!", parlando di sè in terza personale".
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