Durante l'incontro sono stati svelati i nomi dei protagonisti e delle società premiate per la stagione calcistica 2025/2026

Matteo Pifferi
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VIDEO FCIN1908 / Ausilio: "Ecco come si sceglie un allenatore. E su Fabregas vi dico..."

OSCAR CALCIO ITALIANO

Si è appena conclusa presso l'Auditorium AIA dello Stadio Città di Arezzo la conferenza stampa di presentazione della XV edizione del Gran Galà del Calcio - Rever: Il premio più esclusivo che celebra il calcio italiano, nell'ambito del Festival del Calcio Italiano e dello Sport, in programma lunedì 16 novembre ad Arezzo.

Chivu

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