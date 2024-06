In una diretta su Instagram, Victor Osimhen ha attaccato duramente il commissario tecnico della Nigeria, l’ex campione Finidi George. Come spiega Repubblica , il contrasto è nato a causa dell’infortunio del numero 9 azzurro che ha saltato le gare di qualificazione mondiale contro Sudafrica e Benin per un problema muscolare. Secondo il portale Score Nigeria, il ct non avrebbe gradito la doppia esclusione e avrebbe criticato pesantemente Osimhen. “Non posso supplicarlo di giocare con la nazionale”.

Da qui la reazione del centravanti del Napoli: "Mi sono infortunato sul finire dell’ultima partita di campionato e non ammetto speculazioni. Ho sempre giocato con il cuore per la mia nazionale anche se so bene di aver avuto molti infortuni. Ho perso ogni rispetto per il ct. Pubblicherò le foto relative al mio problema fisico e gli screenshot delle nostre conversazioni che ci sono state tra me e lui. Non ho più stima del commissario tecnico, gli avevo addirittura chiesto di partire con la squadra, pur essendo infortunato, in modo da stare tutti insieme”.