Come sta Osvaldo? Meglio. Lo ha raccontato lui stesso ai media argentini. Ma deve ancora superare un momento delicato per la sua salute dopo il ricovero al quale è stato costretto nelle scorse settimane a causa di un'infezione polmonare. I medici hanno scoperto da cosa è derivato il suo problema e l'ex giocatore dell'Inter ora sta meglio, si trova in ospedale in terapia sub-intensiva. Per leggere il resto dell'articolo CLICCA QUI.