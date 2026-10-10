L'ex nerazzurro è stato male e ha rischiato la vita: ha sottovalutato i sintomi del suo problema ed è riuscito a farsi curare appena in tempo

Eva A. Provenzano

Come sta Osvaldo? Meglio. Lo ha raccontato lui stesso ai media argentini. Ma deve ancora superare un momento delicato per la sua salute dopo il ricovero al quale è stato costretto nelle scorse settimane a causa di un'infezione polmonare. I medici hanno scoperto da cosa è derivato il suo problema e l'ex giocatore dell'Inter ora sta meglio, si trova in ospedale in terapia sub-intensiva. Per leggere il resto dell'articolo CLICCA QUI.

Immagine non disponibile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti