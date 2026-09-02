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La fine di un'era. Piero Ausilio è destinato a lasciare l'Inter dopo 28 anni. Un percorso lungo e duraturo di un dirigente che ha accompagnato i nerazzurri anche negli anni più bui fino alla rinascita e ai titoli conquistati negli ultimi anni.

Paolo Paganini, giornalista, ha parlato a TMW Radio proprio dell'addio tra Ausilio e l'Inter: "L'Inter perde molto per tante ragioni. Qui però c'è un problema di strategia, che riguarda anche il Milan. Per questi fondi il ruolo di direttore sportivo è quasi inutile, mentre nel calcio italiano è fondamentale. Di certo ad un professionista come Ausilio non si può proporre un rinnovo di un solo anno.

Anche Marotta rimane un grande dirigente, ma non è mai stato un direttore sportivo, tanto che alla Sampdoria e alla Juventus aveva Paratici. Il piano della proprietà è quello di affidare il peso delle scelte a Chivu in stile manager, ma le dinamiche del nostro calcio sono differenti".