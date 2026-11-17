In occasione della terza edizione del premio organizzato a Tolentino, che quest'anno vedrà protagonista l'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci, il noto procuratore Silvio Pagliari ha parlato a TuttoMercatoWeb.com di diversi temi d'attualità. Qui alcune delle sue considerazioni.

Che campionato di Serie A stiamo vedendo?“Un campionato avvincente, perché fino alla fine non si capisce chi vincerà e chi retrocederà. Le differenze tra le grandi e le piccole si stanno assottigliando. Ci sono sette-otto squadre che possono puntare allo Scudetto, soprattutto le prime tre-quattro. È un campionato sempre più bello. Noi siamo masochisti, parliamo sempre male del calcio italiano, ma chi gira l'Europa come me sa che siamo, se non il primo, sicuramente il secondo campionato a livello europeo”.

La Roma può essere l'anti-Inter, soprattutto con un grande esterno a gennaio?“È già una grande antagonista dell'Inter, perché è una squadra che lavora ormai da due anni con lo stesso allenatore. Parliamo sicuramente di uno dei più grandi tecnici degli ultimi vent'anni nel calcio italiano. È stato un innovatore: prima si giocava sempre di reparto, adesso giocano tutti uno contro uno. Penso che la Roma possa essere un'antagonista”.

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Il Napoli di Allegri sta deludendo le aspettative. Si aspettava una continuità maggiore rispetto al lavoro di Conte?“No, non è riuscito a incidere. Ho visto la sua squadra a Genova, ci sono troppi giocatori sottotono. Non mi sembra che ci sia una grande empatia tra lo staff tecnico e i calciatori, perlomeno fino adesso. Ci aspettiamo tutti di rivedere il Napoli di Antonio Conte, perché sarebbe un altro antagonista. Altrimenti per la Champions ci sarà una grande lotta, mentre per lo Scudetto rischia di essere una corsa a due. Mancano all'appello troppe squadre, dal Milan alla Juventus”.

Fabregas è già tra i cinque migliori allenatori al mondo?“Due o tre anni fa dissi ai miei collaboratori di fare attenzione al Como, perché sarebbe potuto diventare l'outsider per lo Scudetto. Sicuramente Fabregas è uno dei più grandi”.

Che impressione le ha fatto la Nazionale di Mancini, al di là della sconfitta contro il Belgio?“Molto bene, perché Mancini è un grande selezionatore e un grande conoscitore di calcio. Prende giocatori forti, giovani, e ha il coraggio di buttarli dentro. Bisogna dargliene atto, sta facendo un grandissimo lavoro a prescindere dal risultato contro il Belgio. Ha ridato smalto a una situazione che era veramente difficile”.

Quale potrebbe essere il grande colpo del mercato di gennaio?“Se dovesse arrivare uno come Endrick sarei contento, perché il calcio italiano ha bisogno di giocatori forti. Se invece devono arrivare stranieri che non fanno la differenza, allora dobbiamo cambiare registro. Vedo tante partite nelle quali tra i ventidue in campo non c'è neanche un italiano. Mettiamo regole in Serie C e Serie D, quando dovremmo intervenire anche in Serie A. A gennaio, comunque, prevedo pochi movimenti: per fare davvero la differenza servono tanti soldi e in Italia non ci sono molte squadre che possono permetterselo”.